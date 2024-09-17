Fenerbahçe'ye derbi müjdesi geldi
EMİRCAN KIŞLACIK- Cumartesi günü tarihi bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarların yüzünü güldürecek gelişme yaşandı.
EMİRCAN KIŞLACIK- Cumartesi günü tarihi bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarların yüzünü güldürecek gelişme yaşandı.
Milli ara öncesinde oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı ismi Alexander Djiku sahalara geri döndü.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dev derbi öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Milli ara öncesinde oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan ve sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece gerilme tespit edildiği için Gana Milli Takımı kadrosunda da çıkarılan Alexander Djiku, takımla birlikte çalışmalara başladı.