Fenerbahçe'ye derbi morali!
Galatasaray derbisi öncesi Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapatmasını bildi.
Galatasaray derbisi öncesi Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapatmasını bildi.
10. dakikada Haji Wright’ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.
11. dakikada Ferdi’nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King’in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Antalyaspor’un golü 14. dakikada geldi. Güray Vural’ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı’nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe 55. dakikada King’in kafa vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Batshuayi skora dengeyi getirdi: 1-1
61. dakikada Batshuayi’nin kafasında Güray’ın uzaklaştırdığı top sonucu VAR’dan potansiyel elle oynama kontrolü için çağrılan hakem Kadir Sağlam penaltıyı verdi.
62. dakikada topun başına geçen Batshuayi topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek tabelayı değiştirdi: 1-2
65. dakikada Rossi’nin attığı gol ise Batshuayi’nin faulü sebebiyle iptal edildi. 69. dakikada Ufuk Akyol’un plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada Bünyamin’in ortasında Wright’ın kafası direkten döndü.
86. dakikada Samuel’in ortasında King’ten önce Veysel araya girdi. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.