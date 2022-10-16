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Spor Fenerbahçe'ye daha çok Arda'nın kıymetini bil mesajı!
Spor

Fenerbahçe'ye daha çok Arda'nın kıymetini bil mesajı!

Fenerbahçe'deki yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki Arda Güler, son oynanan AEK maçında Portekizli çalıştırıcının verdiği kararla ilk 11'de başlamış ve zorlu mücadelede gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanmıştı. Güler, oyunuyla birçok kulübün radarına girerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 15:42:00 -
Fenerbahçe'ye daha çok Arda'nın kıymetini bil mesajı!

Fenerbahçe'deki yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki Arda Güler, son oynanan AEK maçında Portekizli çalıştırıcının verdiği kararla ilk 11'de başlamış ve zorlu mücadelede gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanmıştı. Güler, oyunuyla birçok kulübün radarına girerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve süre aldığı dakikalarda gösterdiği performansla günden güne adından daha da çok söz ettiren 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan AEK Larnaca maçında ilk 11'de şans bulan genç yıldız, güzel oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle çok fazla forma şansı bulamayan 17 yaşındaki futbolcu süre aldığı dönemlerde kendini göstermek için elinden geleni yaparken, kısa sürede gösterdiği performansla ismini şimdiden Avrupa'ya duyurdu. Avrupa'nın önemli kulüpleri genç yıldızı yakından takip ediyor.

2021-22 sezonuyla beraber Fenerbahçe ’de resmi maçlarda süre almaya başlayan Arda Güler, 25 karşılaşmada forma giydi. 597 dakika sahada kalan genç oyuncu bu süre zarfında 5 gol atarken, 5 de asist katkısı sağlamayı başardı. ve Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu.

Futbol dünyasında gün geçtikçe adından daha da sıklıkla bahsettirmeyi başaran 17'lik yıldız için birçok Avrupa devinin talip olduğu bilinirken, bu kulüplere bir yenisi daha eklendi. Takvim'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.
Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi. Genç yetenek geçen sezon A takımla maçlara çıkmıştı.
Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin 17 Ekim Pazartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

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