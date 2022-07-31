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Spor Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Spor

Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Mbwana Samatta'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Tanzanyalı golcüye talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:30:00 -
Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Mbwana Samatta'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Tanzanyalı golcüye talip çıktı.

Mbwana Samatta bir kez daha Fenerahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu öncesi 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta'nın talibi çıktı.

Yeni sezonda Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almış ancak oyuncunun performansı Portekizli hoca tarafından yetersiz bulunmuştu.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı geçtiğimiz sezonun başında Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Tanzanyalı golcü, Belçika ekibinde zaman zaman iyi performans sergilese de 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonu kullanılmamıştı.

Akşam'a göre Mbwana Samatta'ya yine Belçika'dan Gent talip oldu. Kulüp, deneyimli golcüyü Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralamak için görüşmelere başladı. Ancak Gent, Samatta'nın maaşının tamamını karşılayamayacağını Sarı-Lacivertlilere iletti. Fenerbahçe'nin yine de teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

LİGDE 27 MAÇTA 9 GOLE KATKI YAPTI

Mbwana Samatta'yla ilgili nihai kararın en geç birkaç gün içinde verileceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Royal Antwerp formasıyla ligde 27 maça çıkan oyuncu, 5 gol 4 asistlik istatistik yakalamıştı. 


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