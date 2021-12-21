Fenerbahçe'ye Brezilya'dan rakip çıktı
Ligde kabus gibi bir sezon geçiren ve teknik direkter Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonu için transfer etmek istediği Arjantin takımı Independiente'de top koşturan Fabricio Bustos için Brezilya ekiplerinden İnternacional'ın devreye girdiği aktarıldı.
Ligde kabus gibi bir sezon geçiren ve teknik direkter Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonu için transfer etmek istediği Arjantin takımı Independiente'de top koşturan Fabricio Bustos için Brezilya ekiplerinden İnternacional'ın devreye girdiği aktarıldı.
Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında Arjantinli futbolcu Fabricio Bustos'u gündemine alırken, transfer son anda gerçekleşmemişti. Bustos'un kulübü Independiente, sarı-lacivertlilerin teklifine ret yanıtı vermişti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için yeniden harekete geçmeyi düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını, Internacional kulübünün Bustos'u gündemine aldığını duyurdu.
Fabricio Bustos bu sezon 23 lig maçında forma giyerken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.