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Spor Fenerbahçe’ye bir kötü haberde Fransa’dan
Spor

Fenerbahçe’ye bir kötü haberde Fransa’dan

Ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Fransa'dan geldi. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Cedric Bakambu'nun Fransa'nın etkili ekibi Marsilya ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2022-01-11 22:56:00 -
Fenerbahçe’ye bir kötü haberde Fransa’dan

Ligde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Fransa'dan geldi. Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Cedric Bakambu'nun Fransa'nın etkili ekibi Marsilya ile sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Cedric Bakambu'ydu. Sarı lacivertlilerin de ilgisi olduğu öğrenilen oyuncunun yeni takımını Fransız basını duyurdu.

Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve boşta olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü, transferde tercihini yaptı. Fransız basını, Bakambu'nun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

L'Equipe'de yer alan haberin detaylarında; Marsilya'nın Bakambu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Bakambu'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Marsilya'nın transferi resmen açıklayacağı ifade edildi.

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