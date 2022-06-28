Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae ve Jo Jin-Ho'nun ardından bir Güney Koreli isim daha gündeme geldi.

Transferde geniş bir oyuncu ağı bulunan Fenerbahçe, Kore pazarını yoklamaya devam ediyor. Birçok mevki için arayışlarda bulunan sarı-lacivertliler, hücum hattına ayrı bir önem veriyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, yetenekleriyle fark yaratacak isimleri kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Bu hedef doğrultusunda operasyonu yürüten yönetim, Bruma ve Lincoln Henrique'nin ardından Emre Mor'u da imza noktasına getirdi. Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Kim Min Jae'nin performansı, Ali Koç'un İstanbul'da Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü Paulo Bento'yu ağırlaması ve son olarak transfer edilen Jin ho Jo'nun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Football Asia'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Fransa'da önce 2.Lig'e düşen, sonra da 2.Lig'e düşürülen Bordeaux'nun Koreli forvet oyuncusu Hwang Ui-jo'ya ilgi gösteriyor.

Porto da peşinde

Sabah'a göre; piyasa değeri 7 milyon euro civarı olan 1.85'lik futbolcunun da daha üst ligdeki bir takıma gitmek istemesinin Bordeaux yönetiminde baskı oluşturduğu yazıldı. Fakat Fenerbahçe'nin bu transferde tek talip olmadığının ve ciddi bir rakibi olduğunun altı çizildi. Güney Koreli golcü ile Porto'nun da yakından ilgilendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Bordeaux'da 32 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Santrfor mevkiinde forma giyen Koreli futbolcu, sol ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.

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