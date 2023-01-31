Fenerbahçe'ye 22'lik yıldız geliyor! Flaş bir hamle daha...

Fenerbahçe 21 yaşındaki Oosterwolde sonrası flaş bir transfer için daha kolları sıvadı! Ara transfer dönemine hızla giren Sarı-lacivertli ekip bir oyuncuyu daha bitirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş haber Portekiz'den geldi.

Ara transfer döneminde 3 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair Portekiz'den flaş bir haber geldi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un, Hollanda'da top koşturan yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. İşte o isim ve gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları..

Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen Milan van Ewijk'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Portekiz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, 22 yaşındaki sağ bek için harekete geçti. Haberde teknik direktör Jorge Jesus'un, genç yıldızı Türkiye'ye götürmek istediği ifade edildi.

Milan van Ewijk ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Sporting'in de ilgilendiği kaydedildi. Akşam'a göre; SC Heerenveen kariyerinde 59 maçta görev yapan Milan van Evijk, ADO Den Haag kariyerinde 46 karşılaşmada boy gösterdi. 36 maçlık Excelsior Maasluiss deneyimi de bulunan Milan van Evijk, Cambuur-Leeuwarden U-21'de ve SC Cambuur Leeuwarden'de 2'şer maçta görev yaptı.