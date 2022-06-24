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Spor Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attılar!
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attılar!

Fenerbahçe'nin A Milli Takıma yükselen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'in yeni ekibinin transfer gündeminden düşmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 13:58:00 -
Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attılar!

Fenerbahçe'nin A Milli Takıma yükselen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'in yeni ekibinin transfer gündeminden düşmüyor. 

Ocak ayında Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmeye çalışan, lâkin başarısız olan İngiliz temsilcisi yeniden devreye girdi. Premier Lig'den 200 milyon euro alacak olan Forest, milli yıldız için teklif yükseltti. İşte detaylar...

Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Bu sezon A Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu, İngiliz devinin listesinde tepelerde yer alıyor.
Ocak ayında olmadı, yeniden harekete geçiyorlar

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre; Geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı.

Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü.

Haberde; "Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.

Nottingam Forest'ın Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabileceği belirtti.

Fenerbahçe 17 milyon Euro istiyor

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon euro istediği belirtildi. Bunun yanında, İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.


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