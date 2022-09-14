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Spor Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip!
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip!

Napoli oyuncu izleme komitesi, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon yakından takip edecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 12:18:00 -
Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip!

Napoli oyuncu izleme komitesi, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon yakından takip edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldı.

Habertürk'e göre; son dönemde sarı lacivertli takımdan yaptığı transferlerle dikkat çeken Napoli, milli futbolcuyu izliyor.

İtalyan kulübünün scout ekibi geçen sezon Kim Min Jae'yi izlerken, Ferdi Kadıoğlu dikkatlerini çekti.

Önce takip sonra teklif

22 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor verildi. Ancak mevki itibariyle öncelik olmadığı için bir süre daha takip edilmesine karar verildi. Napoli oyuncu izleme komitesi Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon yakından takip edecek.

Milli futbolcunun göstereceği performansa göre gelecek yaz Fenerbahçe'ye teklif yapılacak.

2019'da Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro'ya Eljif Elmas'ı alan İtalyan kulübü, bu yaz da Kim Min Jae için 19.5 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe ile iyi ilişkiler içinde olan Napoli yönetimi, Ferdi Kadıoğlu transferinde de bunu kullanmayı hedefliyor.
Jesus'un vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'de çalıştığı tüm hocaların övgüyle bahsettiği milli futbolcu, kısa sürede Jorge Jesus'un da vazgeçilmezleri arasına girdi. Sağ bek, sol bek, merkez orta saha, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde oynayan Ferdi Kadıoğlu, bu yönüyle de dikkat çekiyor.

 

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