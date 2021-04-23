Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım
Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı.
Fenerbahçeli Mesut Özil, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı.
32 yaşındaki futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanede kalan çocuklara iftar yemeği dağıtılıyor.
İftar yemeği dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.
Mesut Özil'in, yıllardır süren iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.
Özil, Ramazan ayının başında Türk Kızılay'ının Ramazan kampanyasına bu yıl da destek olmuştu. Türk asıllı Alman futbolcu, ihtiyaç sahiplerine 100 bin euro bağış yapmıştı.