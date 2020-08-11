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Spor

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Galatasaray yolunda

Fenerbahçe'nin istediği performansı bir türlü gösteremeyen Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray’a gidiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 07:54:00 -
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Galatasaray yolunda

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı-lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe forması altında sadece 13 maça çıktı.

Oynadığı birçok mücadelede göz dolduran ve özellikle duran toplardaki başarı sağlayan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe bir türlü yararlanamamıştı.

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