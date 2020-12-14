Fenerbahçe'nin yıldız ismine sert uyarı: Alemi bırak
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile hayal kırıklığına neden olan Jose Sosa'ya sert uyarılar geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki performansını mumla aratıyor.
Koronavirüse rağmen İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir villada yapılan partinin ardından objektiflere yakalanmıştı.
Yönetimden uyarı
Sosa ile bir görüşme yapan sarı-lacivertli yönetim, özel hayatını düzene sokması konusunda oyuncuya uyarılarda bulundu.
"Alemi bırak işine bak"
Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen Josa Sosa’nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul’a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen partilerde dolaşan Arjantinli futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.
Derbi öncesinde parti
Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.
Erol Bulut şikayetçi
Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.
Bir seçenek masada
Sarı-Lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından Arjantinli yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara transfer döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, Emre Belözoğlu'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.
Sadece 2 maçta 90 dakika forma giydi
Ligde geride kalan 12 haftada Jose Sosa 1 maç dışında hepsinde görev aldı. Ancak sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sosa'nın eski formuna bir türlü yaklaşamadığı ve takım disiplininden de uzakta olduğu ifade ediliyor.
İşte Sosa'nın istatistikleri
0.5 ŞUT
0.3 İSABETLİ ŞUT
0.1 DRIPLING
1.5 TOP KAZANMA
0.7 HAVA TOPU KAZANMA
YÜZDE 64 İKİLİ MÜCADELE KAZANMA
1.3 İSABETLİ ORTA
YÜZDE 83 PAS
1.5 KİLİT PAS
0.1 ADAM GEÇME