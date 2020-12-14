Fenerbahçe'nin yıldız ismine sert uyarı: Alemi bırak

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki performansını mumla aratıyor.

Koronavirüse rağmen İstanbul'a geldiğinden beri sık sık partilere katılan Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir villada yapılan partinin ardından objektiflere yakalanmıştı.

Yönetimden uyarı

Sosa ile bir görüşme yapan sarı-lacivertli yönetim, özel hayatını düzene sokması konusunda oyuncuya uyarılarda bulundu.

"Alemi bırak işine bak"

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edilen Josa Sosa’nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul’a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen partilerde dolaşan Arjantinli futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.

Derbi öncesinde parti

Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.

Erol Bulut şikayetçi

Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Bir seçenek masada