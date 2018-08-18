Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Giuliano'nun Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr’a transfer olacağı iddia edildi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:50
Giuliano’nun, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olması gündemde. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Al Nassr futbolcularını takip etmeye başladı.
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'nun Arabistan’a transferi gündemde. Giuliano bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle bu iddiaları güçlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen futbolcuları takip etmeye başladı. Giuliano’nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan’a transfer iddiaları daha da güçlendi.
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