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Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Valencia İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Valencia İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 01:39:00 -
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Valencia İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı ancak kız kardeşi kaçırıldığı belirtilen ve bu yüzden transferinde gecikme yaşanan Ekvatorlu futbolcu Enner Valencia'nın transferinde sona genildi.

Valencia sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak

En son Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Ekvatorlu futbolcu Valencia, İstanbul'da yapılacak olan sağlık kontrolünden sonra takıma katılacak. İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton formalarını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Ekvator Milli Takımı'yla da 54 kez top koşturdu.

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