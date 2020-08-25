  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da
Spor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos ile Fenerbahçe 3+1 yıllığına anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 01:09:00 -
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Mauricio Lemos anlaşmasında sona gelindi. Uruguaylı yıldız saat 23.15'te İstanbul'a ayak bastı.

İspanya basını tarafından verilen bilgiye göre transferin yakın bir zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

La Liga2'de top koşturdu

La Liga2'de Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos 26 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması
Gündem

Kadir Mısıroğlu'ndan yıllar önce çarpıcı doğal gaz açıklaması

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde doğal gaz bulunduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bundan tam 4 yıl önce üstad Kadir Mıs..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı
Medya

Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı

Amerikan sermayeli Fox TV'e hafta içi her akşam saat 19:00'da haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın FOX Tv'yi bıraktığı iddia edildi...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı