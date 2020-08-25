Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da
İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos ile Fenerbahçe 3+1 yıllığına anlaştı.
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer için görüştüğü Mauricio Lemos anlaşmasında sona gelindi. Uruguaylı yıldız saat 23.15'te İstanbul'a ayak bastı.
İspanya basını tarafından verilen bilgiye göre transferin yakın bir zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
La Liga2'de top koşturdu
La Liga2'de Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos 26 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.