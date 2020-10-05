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Spor Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:15:26 -
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağlık kontrolünden geçirildi

ANKARA (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcuların, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrollerinin tamamlandığı kaydedildi.


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