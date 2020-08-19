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Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj:
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj:

"Bugünden itibaren tek amacım, çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:37:48 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj:

ANKARA (AA) - Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Genoa'dan kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinan Gümüş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla büyük Fenerbahçe'nin futbolcusuyum." açıklamasında bulundu.

"Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum." diyen Sinan, "Bugünden itibaren tek amacım, çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir. Tüm taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


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