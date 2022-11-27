Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı!

Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna katmıştı.

Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirilmişti.

Ancak oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç oyuncunun terör örgütü PKK paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.

Sürekli Atatürkçülük yapıp siyasete dalan Fenerbahçe'nin hiç araştırmadan PKK seviciyi transfer etmesi sosyal medyada gündem oldu.