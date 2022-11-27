  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı!
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı!

Sürekli Atatürkçülük üzerinden edebiyat yapan Fenerbahçe'nin dün transfer ettiği genç sporcu Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı. Takımın sözleşmeyi feshetmek istediği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 14:39:00 - 2022-11-27 14:47:57
Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı!

Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna katmıştı.

Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirilmişti.

Ancak oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç oyuncunun terör örgütü PKK paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.

Sürekli Atatürkçülük yapıp siyasete dalan Fenerbahçe'nin hiç araştırmadan PKK seviciyi transfer etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23