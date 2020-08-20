Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: "Bu çatı altında olmak büyük onur"





DÜZCE (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli camiada bulunmanın kendisi adına büyük onur olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mert Hakan, Fenerbahçe'ye katıldığı günden itibaren buranın ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissettiğini belirtti.

Fenerbahçe formasıyla mücadele etmek için can attığını dile getiren Mert Hakan, "Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak büyük onur. Yönetimimiz gerçekten transferde inanılmaz şeyler yapıyor. Ben buraya kadro rekabetinin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Rekabet elbette olacak ama ben de bu rekabet içinde kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur." diye konuştu.

Mert Hakan, sosyal medyada gündeme gelen yazışmalarına ilişkin soruya ise "Savcılığı suç duyurusunda bulundum. Bu olay vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu daha iyi gösterdi. Bu yaşananlar Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı. Benim yapmam gereken bunun karşılığını vermek. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak itiyorum. Temennim böyle şeylerin bir daha yaşanmaması." yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu'nu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük orta sahası olarak gördüğünü vurgulayan Mert Hakan, "Onun ağzından benimle ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Samimi ve içten biri. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut ile ilk görüşmelerinde iyi bir başlangıç yaşadıklarını aktaran Mert Hakan, "Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken aile ortamıydı. Burada kısa sürede gerçekten böyle bir ortam yakaladık. Bu başarıda en büyük etken aile olabilmekti. O yüzden başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Sivasspor'da beraber forma giydiği ve Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç ile her fırsatta görüştüklerini anlatan Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe için taraftar çok önemli. Biz Kadıköy'e gittiğimizde hep bu baskıyı konuşurduk. Şu anda da inanılmaz bir ortam oluştu ve büyük bir heyecan var. İstenilen coşku çok önemli. Taraftar olsa bizim için çok büyük etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan da hissedeceğiz. Kariyerimde hep 10 numarada oynadım. Klasik 10 numara gibi değil gezen, arayan ve mücadele eden bir futbolcuyum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 10 numara oynadığım halde beni herkes 8 numara zannediyor. Forma numaramdan olabilir. Saha içinde mücadele eden bıkmadan arayan bir oyuncu stilim var ama özellikle bugüne kadar 10 numarada oynadım."

Mert Hakan, toplantı sonunda 8 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.