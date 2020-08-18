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Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Fenerbahçe harika bir kulüp"
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Fenerbahçe harika bir kulüp"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:44:46 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Fenerbahçe harika bir kulüp"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu Mame Thiam, sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Thiam, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." diye konuştu.

Geçen sezonun kendisi için iyi geçtiğini aktaran Senegalli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca taraftarlarımızla buluşma adına Kovid-19 salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum. Çünkü onlar bizim için çok güçlü bir unsur olacak."

Bu arada Mame Thiam, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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