Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için kulübe davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için kulübe davet ettiği Fransız stoper Adil Rami 16:20'de İstanbul'a geldi.

Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki stoper "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'yi çok uzun zaman önceden beri biliyorum. Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah bugün veya yarın transfer tamamlanır" ifadelerini kullandı.

Adil Rami, yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.