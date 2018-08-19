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Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani'den maç sonu açıklaması: Uzun zaman sonra 90 dakika oynadım

Islam Slimani, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

19 Ağustos 2018 Pazar 01:21
Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani'den maç sonu açıklaması: Uzun zaman sonra 90 dakika oynadım

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Islam Slimani, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

''UZUN ZAMAN SONRA 90 DAKİKA OYNADIM''

Uzun bir sürenin ardından maça çıktığını hatırlatan Slimani, ''İlk maçıma çıktım. Uzun zaman sonra 90 dakika oynadım. Maksimumu vermeye çalıştım. Tüm maçı sahasında kabul eden bir takım vardı karşımızda. Hemen bir sonraki maçı düşünmemiz lazım.'' sözlerini kullandı.

''TEKNİK DİREKTÖR VE ARKADAŞLARIM YARDIM EDİYOR''

Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Cezayirli forvet, ''Benim için yeni bir macera. Bir haftadır buradayım. Biraz adaptasyon sürecine ihtiyacım var. Bu çok normal. Teknik direktörümüz ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar.'' dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 01:21
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  2. İslam Slimani
  3. Fenerbahçe
  4. Yeni Malatyaspor

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