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Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 16:04:00 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da

İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.

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