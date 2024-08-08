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Spor Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!
Spor

Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 15:08:00 -
Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!

Kiğılı, yeni sezonda Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsorluğunu üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru oldu.

Fenerbahçe, bu sezon sporculardan, teknik ekibe kadar hazırlanacak özel koleksiyonlarda Kiğılı rahatlığını ve şıklığını taşıyacak.

Sporcuların dinamizmini, fitliğini ve öz güvenini ortaya koyan Kiğılı imzalı kombinler uzun ve yorucu seyahatlerden, etkinliklere kadar her anlarında rahat etmelerini sağlayacak.

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