Fenerbahçe'nin UEFA listesi: Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe kadrosu
Geçtiğimiz sezonda ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına katılma hakkı elde etti. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin bir yandan kadrosu da merak edilmeye başlandı. Sarı lacivert, UEFA’ya kadrosunda yer alacak oyuncuların isimlerinin yer aldığı listeyi gönderdi. Peki Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu hangi oyuncular var hangi oyuncular yok?
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
İsmail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar ligi maçında olmayacak oyuncular kimler?
Sarı lacivertli takımda 7 futbolcu UEFA listesinde yer almıyor. İşte o isimler...
Kim Min Jae
Luiz Gustavo
Marcel Tisserand
Steven Caulker
Mauricio Lemos
Nazım Sangare
Max Meyer