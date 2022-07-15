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Spor Fenerbahçe'nin UEFA listesi: Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe kadrosu
Spor

Fenerbahçe'nin UEFA listesi: Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe kadrosu

Geçtiğimiz sezonda ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına katılma hakkı elde etti. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin bir yandan kadrosu da merak edilmeye başlandı. Sarı lacivert, UEFA’ya kadrosunda yer alacak oyuncuların isimlerinin yer aldığı listeyi gönderdi. Peki Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu hangi oyuncular var hangi oyuncular yok?

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:39:00 - 2022-07-15 11:40:54
Fenerbahçe'nin UEFA listesi: Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe kadrosu

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

 Miguel Crespo Da Silva

 Burak Kapacak

İsmail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

 Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar ligi maçında olmayacak oyuncular kimler?

Sarı lacivertli takımda 7 futbolcu UEFA listesinde yer almıyor. İşte o isimler...

Kim Min Jae

Luiz Gustavo

Marcel Tisserand

Steven Caulker

Mauricio Lemos

Nazım Sangare

Max Meyer

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