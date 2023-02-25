Fenerbahçe'nin transferde hedefi Premier Lig yıldızı! Ortaya çıktı...

Ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni hedefini belirledi. İspanyol basını sarı-lacivertli ekibin gündemindeki Premier Lig yıldızını duyurdu.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu sefer rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe yönetimi ancak kulübünde yeterli şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen kaliteli bir isim olursa ciddi bir adım atacak. Bilindiği gibi sarı lacivertliler kış döneminde şimdiye dek Parma’dan Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve Barcelona’dan Emre Demir’i almış; Demir’i Samsunspor’a kiralamıştı.

Sarı-Lacivertliler’de Samet Akaydın transferi sonrası Gustavo Henrique; Jayden Oosterwolde’nin gelmesi sonrası ise Ezgjan Alioski gözden düşmüştü. Her iki oyuncu da Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Milliyet'e göre; Yönetim, kiralık olan Gustavo ve Alioski ile yolları ayırmak istiyor. Brezilyalı stoper, ülkesinde takım arayışında. Gustavo son olarak Santos ile görüşme gerçekleştirse de sonuç çıkmadı. Al-Ahli ise yeni bir takım bulmadan Alioski’yi kiradan çağırmak istemiyor.

Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim Adama Traore. Hem Bruno Lage hem de Julen Lopetegui'in gözünden düşen Adama Traore, Wolverhampton'tan ayrılmayı düşünüyor.

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İspanyol basını duyurdu Fenerbahçenin transferde hedefi Premier Lig yıldızı

İddialara göre oranlara bakıldığında: Adama Traore ile en yakından ilgilenen kulüplerden biri Fenerbahçe. Gelecek yıl daha rekabetçi bir takım oluşturmak isteyen sarı-lacivertli ekibin güçlü, hızlı ve çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir oyuncu istediği aktarılırken, bu ismin Adama Traore olabileceğinin altı çiziliyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Traore, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon kiralık molarak Barcelona forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton'a geri dönmüş ancak beklediği süreleri bulamamıştı. Adama Traore, sahada yer aldığı maçların sadece 12'sine ilk 11'de başladı.