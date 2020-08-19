  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:49:23 -
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları başladı

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, basına açık yapılan antrenmanda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Sabah idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra kuvvet, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Filip Novak salonda çalışmalarını sürdürürken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Mame Thiam takımla antrenmanda yer aldı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

Takım, hazırlık çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanı takip eden basın mensupları ateş ölçümü ve maske şartıyla tesislere alındı. Test yapılan tesis çalışanlarının da takım tesiste bulunduğu sürece evlerine gitmeyeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı
Dünya

Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı

Mali'de darbe girişimi iddiasıyla bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu ileri sürüldü. Yerel kaynaklardan gelen son bilgile..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı