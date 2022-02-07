Fenerbahçe'nin sol bekine yeni aday

Fenerbahçe sol bek Felipe Jonatan için ısrarını sürdürüyor. Santos Fenerbahçe'nin yaptığı 2 milyon euroluk teklifi reddederken Sarı-Lacivertliler rakamı 2,2 milyon euroya çıkardı. Kanarya'nın transferdeki rakibinin Flamengo olduğu vurgulandı.

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin Felipe Jonatan ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Felipe Jonatan için Santos'a ikinci teklifini de yaptı.

Gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Santos, Fenerbahçe'nin Felipe Jonatan için yaptığı 2 milyon euroluk teklifi reddetti. Bunun üzerine Sarı-Lacivertlilerin teklifini 2,2 milyon euroya çıkardığı kaydedildi. Ancak Brezilya ekibi, 23 yaşındaki sol beki satmaya sıcak bakmıyor.

Öte yandan Felipe Jonatan transferinde Fenerbahçe'nin rakibinin Flamengo olduğu aktarıldı.