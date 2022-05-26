2021-2022 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte gözler Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına çevrildi. Peki, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri belli mi?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri kim olur?

En son 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, sezonu 2. basamakta bitirerek yıllar sonra yeniden Devler Ligi'ne katılma fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacak. 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak maçların ardından sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe ağustos ayının ilk iki haftasında oynanacak maçları da başarıyla geçerse play-off turuna dahil olacak. Bu turun da geçilmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi özlemine nokta koyacak.

Fenerbahçe ön eleme turlarında yaşayabileceği olası başarısız sonuçlarda ise UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ya da play-off etabında elenerek Devler Ligi bileti alamazsa Kupa 2'ye gruplardan katılacak.

Fenerbahçe için diğer bir olasılık da UEFA Konferans Ligi.

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan elenirse UEFA Konferans Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olarak Kupa 3'te mücadele etme hakkı elde edecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ya da Danimarka'nın Midtjylland takımıyla eşleşecek. Fenerbahçe'nin bu iki takımdan biriyle eşleşmesi bir sonraki turlardaki torbasını belirleyecek.

Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda yer alacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu muhtemel rakipleri şöyle: Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise.

Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise şöyle: Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.

Fenerbahçe 3.ön öleme turunu geçerse play-offlara kalacak. Benfica veya Rangers ile eşleşip play-off turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir play-off turuna kalır ise seri başı olamayacak.

Avrupa Kupaları'nda bu sezon maçların oynanması planlanan tarihler şöyle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu: 19-20 ve 26-27 Temmuz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu: 2-3 ve 9 Ağustos

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu: 16-17 ve 23-24 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: 21-28 Temmuz

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu: 4-11 Ağustos

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu: 18-25 Ağustos