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Spor Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel rakipler
Spor

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel rakipler

Fenerbahçe’nin rakibi ne zaman belli olacak? UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Futbolseverler Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:09:00 -
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel rakipler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. D Gubu’nu 3.tamamlayan sarı-lacivertliler yollarına Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.  D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi, adını direkt son 16 turuna yazdırdı.

Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda iç sahada çıktığı 3 müsabakayı da kazanamadı.

Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise mağlup oldu.

Futbolseverler ise Avrupa Konferans Ligi play-off kuralarının ne zaman çekileceğini, Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu mu? Fenerbahçe muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00’de başlayacak. Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel Aviv

Partizan Belgrade

Bodo / Glimt

Randers FC

Slavia Prag

PAOK

Vitesse ya da Tottenham (Tottenham’ın Rennes ile oynayacağı son maç korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.)

Qarabağ Ağdam

Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

 

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