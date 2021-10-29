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Spor Fenerbahçe'nin rakibi Belçika Kupası'ndan elendi
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Belçika Kupası'ndan elendi

Royal Antwerp, Westerlo'ya 2-1 yenilerek Belçika Kupası'na veda etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 02:22:00 -
Fenerbahçe'nin rakibi Belçika Kupası'ndan elendi

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, son 32 turunda 2. lig ekibi Westerlo'ya konuk oldu.

Keybus ve Foster'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı kazanan Westerlo, son 16 turuna yükseldi. Royal Antwerp'in tek golünü ise ikinci yarıda, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralanan Samatta attı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Royal Antwerp'e konuk olacak.

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