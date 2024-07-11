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Spor Fenerbahçe’nin Lugano maçı hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe’nin Lugano maçı hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-11 15:04:38 - 2024-07-11 15:04:38
Fenerbahçe’nin Lugano maçı hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena’da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Martins’in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

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