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Fenerbahçe'nin lig karnesi

- Sarı-lacivertliler, 61 sezondur mücadele ettiği ligde 19 kez şampiyon oldu- Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2010 maçta 1145 galibiyet, 333 yenilgi aldı, 3555 gol atıp kalesinde 1739 gol gördü- Sarı-lacivertlilerin en kötü derecesi 10'unculuk- En farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0 ile Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında elde eden Fenerbahçe, en farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor ve 5-0'la Galatasaray'dan aldı

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
Fenerbahçe'nin lig karnesi


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 62. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2013-2014 sezonunda olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2010 maçta 1145 galibiyet, 532 beraberlik, 333 yenilgi aldı, 3555 gol atıp kalesinde 1739 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. En farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la önemli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.


- Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En iyi sezonu: 1988-1989

O G B M A Y P
36 29 6 1103 27

93

En kötü sezonu: 1980-1981

O G B M A Y P
3091110312729

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53) , 2018-2019 (sıfır) (44-44)

- Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 61 sezondaki performansı şöyle:


Sezon DerecesiOGBM A YP
1959Şampiyon16132133828
1959-60 2.382765883860
1960-61Şampiyon382693812961
1961-62 2.382378643053
1962-63 3.4224122732860
1963-64Şampiyon3421112551453
1964-65Şampiyon3018111521347
1965-66 4.3010128322532
1966-67 2.321796372043
1967-68Şampiyon3219112381249
1968-69 4.301398342535
1969-70Şampiyon301710331644
1970-71 2.3014133432341
1971-72 3.3014115372139
1972-73 2.3016104421742
1973-74Şampiyon3015132391543
1974-75Şampiyon3015132431843
1975-76 2.3014124401840
1976-77 2.3012153311739
1977-78Şampiyon 301785482442
1978-79 3.301587412338
1979-80 2.3012117312735
1980-81 10.3091110312729
1981-82 3.3215116482641
1982-83Şampiyon3418133432049
1983-84 2.3417116462445
1984-85Şampiyon3418142652550
1985-86 5.3613167403242
1986-87 5.36131310493939
1987-88 8.38151013454355
1988-89Şampiyon3629611032793
1989-90 2.342248703870
1990-91 5.3012810535344
1991-92 2.302325813571
1992-93 5.301848754158
1993-94 2.302163692669
1994-95 4.342077783567
1995-96Şampiyon342662681984
1996-97 3.342275792573
1997-98 2.342185612571
1998-99 3.342266842972
1999-00 4.3417107594461
2000-01Şampiyon342446823976
2001-02 2.342437703175
2002-03 6.3413129554151
2003-04Şampiyon342374824176
2004-05Şampiyon342626772480
2005-06 2.342563903481
2006-07Şampiyon3420104653170
2007-08 2.342275723773
2008-09 4.341879603661
2009-10 2.342356612874
2010-11Şampiyon342644843482
2011-12 2.402497703881
2012-13 2.341879563961
2013-14Şampiyon342356743374
2014-15 2.342284602974
2015-16 2.34228 46027 74
2016-17 3.3418106603264
2017-18 2.34 2194783672
2018-19 6.341113104444 46


Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
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