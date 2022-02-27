Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Muhammed, Giresun'da coştu!
Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım 6 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Fenerbahçe'den kiralık olarak ilk 11'de sahaya çıkan Muhammed Gümüşkaya maça damga vurdu
Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım 6 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Fenerbahçe'den kiralık olarak ilk 11'de sahaya çıkan Muhammed Gümüşkaya maça damga vurdu.
Muhammed Gümüşkaya'dan ilk asist, ilk gol
Giresunspor'un devre arasında Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 3. maçına çıkarken, ilk kez 11'de başladığı maçta takımının ilk golünde asisti yaparken, 69. dakikada farkı 3'e çıkartan futbolcu oldu. 21 yaşındaki futbolcu Giresunspor formasıyla Göztepe karşısında ilk asistini ve golünü kaydetti.