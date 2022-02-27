  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Muhammed, Giresun'da coştu!
Spor

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Muhammed, Giresun'da coştu!

Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım 6 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Fenerbahçe'den kiralık olarak ilk 11'de sahaya çıkan Muhammed Gümüşkaya maça damga vurdu

Yeniakit Publisher
2022-02-27 16:34:00 -
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Muhammed, Giresun'da coştu!

Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım 6 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Fenerbahçe'den kiralık olarak ilk 11'de sahaya çıkan Muhammed Gümüşkaya maça damga vurdu.

Muhammed Gümüşkaya'dan ilk asist, ilk gol

Giresunspor'un devre arasında Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 3. maçına çıkarken, ilk kez 11'de başladığı maçta takımının ilk golünde asisti yaparken, 69. dakikada farkı 3'e çıkartan futbolcu oldu. 21 yaşındaki futbolcu Giresunspor formasıyla Göztepe karşısında ilk asistini ve golünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay