  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin kasasına öyle bir para girdi ki...
Spor

Fenerbahçe'nin kasasına öyle bir para girdi ki...

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ni lider bitirmesi durumunda ekstra 1.1 milyon euro (20 milyon TL) kazanacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 17:37:00 -
Fenerbahçe'nin kasasına öyle bir para girdi ki...

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ni lider bitirmesi durumunda ekstra 1.1 milyon euro (20 milyon TL) kazanacak.

Avrupa kupalarında gruplarda dörder maç geride kalırken 7.600 puan toplayarak İngiltere, İspanya ve Almanya’nın ardından bu sezon en çok puan toplayan dördüncü ülke olmayı başardık.

Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe ise sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.

Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe pek çok alanda da en iyiler kategorisinde yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 18 golle en skorer takımı olan, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbolla ligde ve Avrupa’da taraftarlarını adeta mest eden Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırdı.

Avrupa'dan büyük gelir

Sarı-lacivertliler bu performansla kasasını da doldurdu. Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin euro katılım payı, 2.5 milyon euro market payı, 2 milyon 904 bin euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin euro performans payı ile toplamda 382 milyon 832 bin TL kazandı.

Sarı-lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon euro (20 milyon TL) daha kazanacak.

Sarı-lacivertli ekip ikinci olursa 500 bin euro alacağı için evinde Rennes ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Fenerbahçe grupta her galibiyet için 630 bin euro, beraberlikler için 210 bin euro kazanıyor.

 

 

 


Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...
Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...

Medya

Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!
Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Spor

Ronaldo hakkında sürpriz açıklama!

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!
Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Gündem

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...
Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

Ekonomi

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm
Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm

Kadın - Aile

Grip ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde çözüm? Soğuk algınlığı çayı nasıl yapılır? Boğaz ağrısını anında kesen kesin çözüm

Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları
Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Gıda

Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...
Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...

Teknoloji

Türkiye'nin gururu ASELSAN milli savaş uçağına özel kask geliştirdi! Milli Muharip Uçağın pilotları için...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23