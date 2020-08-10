Fenerbahçe'nin istediği Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen 8 kulubin başkanı arasında yapılan 'takım harcama limitleri' ile ilgili toplantı sona erdi.

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer aldı.

Fenerbahçe'nin isteğini Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması isteği üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini ifade etti.

Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu sene değil ama seneye olabilir" yanıtını verdi.