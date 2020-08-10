  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'nin istediği Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması yönündeki isteği Galatasaray ve Trabzonspor tarafından kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:19:00 -
Fenerbahçe'nin istediği Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen 8 kulubin başkanı arasında yapılan 'takım harcama limitleri' ile ilgili toplantı sona erdi.

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer aldı.

Fenerbahçe'nin isteğini Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi 

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması isteği üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini ifade etti.

Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu sene değil ama seneye olabilir" yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal
Dünya

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etmesi ve önümüzdeki günlerde bölgede tatbikat yapacağı haberleri Yunanistan'da paniğe ne..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı