Fenerbahçe'nin istediği Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması yönündeki isteği Galatasaray ve Trabzonspor tarafından kabul edilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen 8 kulubin başkanı arasında yapılan 'takım harcama limitleri' ile ilgili toplantı sona erdi.
Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer aldı.
Fenerbahçe'nin isteğini Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması isteği üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini ifade etti.
Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz" derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bu sene değil ama seneye olabilir" yanıtını verdi.