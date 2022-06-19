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Dünya Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçının tarihi belli oldu
Dünya

Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı FC Shkupi ile 22 Haziran'da.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 15:09:00 -
Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlık maçları başlıyor.

Futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kısıtlı sürede olabildiğinde çok hazırlık maçı yapılmasını istedi.

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

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