Fenerbahçe'nin genç yıldızı için çarpıcı yorum! 'Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı...'

Arda'nın sol ayağıyla klas bir vuruş çıkararak topu köşeye göndermesi birçok taraftar tarafından Arda için "yeni Alex" denmesine sebep oldu.

Beşiktaş ve Kayserispor formalarıyla hatırlanan Bernard Mensah ise Twitter hesabından "Arda Güler eğer Brezilyalı olsa 100 milyon pounda satılırdı" yorumuyla rekor etkileşime ulaştı.

Arda ise maçın ardından "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun..Fenerbahçe'nin 87. dakikasında ilk golünü frikikten atan Arda Güler ise klasıyla beğeni topladı" diye tweet attı... Arda için bazı öne çıkan yorumlar şöyle:

"Ben Bir Galatasaraylı taraftarı olarak fanatizm den sıyrılıp, futbolun Arda Güler gibi güzelliğine objektif yorum yapan tüm taraftarları kutluyorum. Alkışlar Arda Güler'e"

"Alex’i kaçırdıysan ya da özlüyorsan üzülme Arda Güler var doya doya seyret"

"Alex'i izleyemeyen bir nesile özel olarak gönderildi... Arda Güler.."

Lincoln Henrique: "Brezilya'nın her yaş kategorisinde oynadım ancak Arda Güler gibi ayaklarına bu kadar çabuk emir veren bir oyuncu ile karşılaşmadım."