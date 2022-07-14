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Spor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu
Spor

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu

Fenerbahçe, altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 19:00:00 -
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen oyuncularımızdan Arda Okan Kurtulan, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Arda'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alt yaş kategorilerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın formasını giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile 28 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Adana Demirspor Kulübü de Arda Okan Kurtulan ile 3+1 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

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