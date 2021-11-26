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Spor Fenerbahçe'nin Ferdi planı belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Ferdi planı belli oldu

Vitor Pereira'nın tedrisatında kanat-bek olarak büyük gelişim gösteren Fenerbahçe'nin joker oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'yla, sarı lacivertli kulübün 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:55:00 -
Fenerbahçe'nin Ferdi planı belli oldu

Fenerbahçe, genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Akşam

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