Fenerbahçe'nin Ferdi planı belli oldu
Vitor Pereira'nın tedrisatında kanat-bek olarak büyük gelişim gösteren Fenerbahçe'nin joker oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'yla, sarı lacivertli kulübün 5 yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe, genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: Akşam