Fenerbahçe’nin eski oyuncusuna koronavirüs şoku!
Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Reyes, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Fenerbahçe'nin eski defans oyuncusu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paylaşımın ardından Reyes'e hayranlarından destek mesajları geldi.
Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.