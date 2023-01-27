Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığı! Yok böyle bir rakam...

Fenerbahçe'den ayrılarak 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae buradaki performansıyla adından söz ettirmeyi başarırken, Napoli yönetiminden 26 yaşındaki savunmacı için flaş bir hamle geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

İtalya'nın en iyi savunmacılarından biri haline gelen 26 yaşındaki oyuncu adından söz ettirmeyi başarırken, Serie A'da şampiyonluğa koşan, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Napoli'nin bu başarısında büyük pay sahibi oldu.

Transfer iddialarının ardı arkası kesilmeyen başarılı oyuncu için son olarak Manchester United iddiası ortaya atılırken, Premier Lig kulübünün 1-15 Temmuz arası 48 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi olan Kim Min-Jae için bu ücreti ödeyip transferi bitirmek istediği belirtilmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İtalyan ekibinden de flaş bir hamle geldi. Buna göre; 18 milyon Euro karşılığında kadroya katılan ve oyuncusunu kimseye kaptırmak istemeyen Napoli, başarılı oyuncunun 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli de güncelleme yapılarak 65 milyon euroya artırıldı.

İtalyan ekibinin Kim Min-Jae ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca 26 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken performansıyla göz doldurdu.