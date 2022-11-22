Fenerbahçe'nin efsanesi geri dönüyor!

Basketbolda sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Jan Vesely, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutmuştu. İspanya Ligi temsilcisiyle 3 yıllık kontrata imza atan Çek pivot için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertli takımda oynadığı dönemde Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen başarılı pota altı oyuncusunun Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis'in göreve gelişi sonrasında takımda birçok değişim yaşanmıştı. Sarı - lacivertli formayla efsaneleşmiş isimler arasında yer alan Jan Vesely, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Kontratının bitmesinin ardından İspanya ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Jan Vesely'nin yeni takımında istediği ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe Beko'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

Barcelona'da istediği süreyi alamadığı için şikayetçi olduğu öne sürülen Jan Vesely, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada ortalama 17,3 dakika süre aldı. Çek pivot, 8,5 sayı ve 1,5 asist ortalamasıyla oynuyor.

Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9.9, EuroLeague'de 13.6 sayı ortalamaları yakalamıştı.