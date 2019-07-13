Fenerbahçe'nin Düzce kampı sona erdi

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki kamp çalışmalarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Temmuz'da Kaynaşlı içesinde Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam Boluspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı. Fenerbahçe kafilesi, Bolu Atatürk Stadı'ndaki maçın ardından otobüslerle İstanbul'a hareket etti. Çalışmalarına bir süre İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertliler 19 Temmuz'da Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. 21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe, 29-31 Temmuz'da da Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek.



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