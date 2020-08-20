Fenerbahçe'nin Düzce kampı
DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından üçerli takımlar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.