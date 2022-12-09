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Spor Fenerbahçe'nin dinamosu markaj altında! Ocak'ta yolcu gibi...
Spor

Fenerbahçe'nin dinamosu markaj altında! Ocak'ta yolcu gibi...

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Napoli, transfer listesindeki Ferdi Kadıoğlu'nu Alanyaspor karşılaşmasında yakından takip etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 11:33:00 -
Fenerbahçe'nin dinamosu markaj altında! Ocak'ta yolcu gibi...

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Napoli, transfer listesindeki Ferdi Kadıoğlu'nu Alanyaspor karşılaşmasında yakından takip etti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe ile Belek'te kamp yapan Napoli scoutları, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu özel olarak stadyumdan takip etti.

Daha önce sarı lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan İtalyan ekibi, Ferdi'nin yanı sıra Arda Güler'le de ilgileniyor.

İtalyan basını, Napoli'nin iki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe kulübüne teklifte bulunacağını sık sık dile getiriyor.

Babası teklifleri açıklamıştı

Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

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