  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni
Spor

Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:15:59 -
Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyet serisine Gaziantep freni

GAZİANTEP (AA) - Süper Ligdeki son 4 deplasman maçını da kazanan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilmesiyle dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.

Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, ayrıca bu seneki deplasman maçlarında da son 4 maçını kazanarak galibiyet serisi elde etmişti. Ancak Gaziantep karşısında aldığı 3-1 sonuçla bu seri son buldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı

"Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten AB Güvenlik Politikası Yü..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay