Fenerbahçe’nin çakılı duvarı! İstikrarın adı 'Milan Skriniar' takımın vazgeçilmezi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi kaptan Milan Skriniar oldu.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de sonraki haftalarda teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco otururken, 2 teknik adam sezonun ilk yarısında tam 32 futbolcuya forma şansı verdi.

Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında süre alırken; sahada en fazla kalan oyuncu unvanını 1440 dakikayla Milan Skriniar aldı. Slovak savunma oyuncusu, cezalı olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakırken; diğer 16 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de en fazla süre alan ikinci isim Jayden Oosterwolde'ydi. Hollandalı oyuncu, 15 maçta 1281 dakika forma giydi. Oosterwolde'yi, 1048 dakikayla İsmail Yüksek takip etti.

Yeni transferler arasında ise en istikrarlı futbolcu Marco Asensio oldu. Ligde 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, bu mücadelelerde 1006 dakika sahada kaldı. Oynadığı maçlarda 8 de golü bulunan İspanyol oyuncu, takımın en golcü ikinci ismi durumunda.