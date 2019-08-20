Fenerbahçe'nin Babacar teklifi belli oldu Süper Lig'e hızlı başlayan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Senegalli golcü Khouma Babacar için 7 milyon euro teklif etti.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, Sassuolo forması giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tek sorun opsiyonda Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrası yaklaşık 1 hafta önce harekete geçen Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştı. Senegalli forvetin menajeriyle de el sıkışan yönetim sadece satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşıyor. Güçlü fiziği ile dikkat çekiyor Alınan bilgilere göre Sassuolo opsiyonun 10 milyon euro olması konusunda diretirken Fenerbahçe'nin teklifinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Tarafların kısa süre içinde orta noktada buluşması bekleniyor. Geçen sezon Serie A'da 7 gole imza atan 26 yaşındaki Babacar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.